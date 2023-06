Tor San Lorenzo | si rifiuta di pagare il conto e “distrugge” il bar con un bastone

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ardea – I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor Sanhanno denunciato un 50enne, gravemente indiziato dei reati di insolvenza fraudolenta, danneggiamento e porto abusivo di oggetti pericolosi. Negli ultimi giorni, l’uomo, con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, aveva importunato alcuni clienti in diversi bar della zona. Nel pomeriggio di ieri, il 50enne si erato di saldare il(di poche decine di euro) presso un bar nella località di Marina Tor San, nel frattempo ha danneggiato alcuni bicchieri del locale, prima di andarsene in evidente stato di ebrezza dovuto all’abuso di alcool. I Carabinieri lo hanno fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di forbici, un coltellino a serramanico e unmetallico, tutti ...