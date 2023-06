Tony Khan | “Non ci sarà nessun brand split”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Domani notte andrà in onda il debutto di AEW Collision, il nuovo show della compagnia di Jacksonville durante il quale farà il suo ritorno CM Punk. Lo spettacolo darà modo a diverse stelle, rimaste in ombra nell’ultimo periodo, di tornare a splendere e avere più rilevanza rispetto a prima. Molti insider avevano parlato della possibilità di un “” in AEW, ma, CEO della compagnia, ha messo a tacere queste voci. La conferma Parlando a Busted Open Radio,ha dichiarato che non ciuno, negando ogni rumor:“No, nonun roster separato. Infatti, se vedrete persone che hanno lottato anche mercoledì. Nonun roster separato. Ci darà l’opportunità di mettere in mostra molte delle stelle in ...

CM Punk ha rivelato di essersi scusato con Tony Khan per averlo messo in una posizione difficile dopo quanto successo nel post-AEW All Out.Tony Khan ha avuto modo di parlare della possibilità di vedere la ROH su TNT, svelando come non sia mai stata una vera e propria ipotesi.