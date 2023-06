Tonnellate di frutta e verdura italiana al macero per colpa dei tir fermati al Brennero dall' Austria?

(Di venerdì 16 giugno 2023) Per gli operatori ortofrutticoli il loro nome è IV Gamma, per i consumatori più semplicemente sono le insalate imbustate e pronte per essere consumate (ma anche altri prodotti freschi sottoposti a ...

A motori accesi per ore, per non far marcire verdura etrasportate. ...Per gli operatori ortofrutticoli il loro nome è IV Gamma, per i consumatori più semplicemente sono le insalate imbustate e pronte per essere consumate (ma anche altri prodotti freschi sottoposti a ...Si evita così l'emissione di circa 14 milaall'anno di anidride carbonica nell'... Si tratta di residui di vegetali,, verdura, avanzi dalla preparazione dei cibi, gusci d'uovo, ...

Frutta e verdura, prezzi in aumento e acquisti in calo dell’8% Il Sole 24 ORE

È ripartita la produzione di succhi di frutta nello stabilimento di Conserve Italia a Barbiano di Cotignola colpito dall’alluvione di maggio ...Il direttore operativo Gabriele Brignani: "Tutto operativo entro fine giugno. Abbiamo passato 26 giorni a ripulire e ripristinare gli spazi danneggiati".