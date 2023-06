Leggi Ancheverso 'Destinazione mare', nuovo inedito a sorpresa Il ritorno dopo la pandemia Già, il ritorno. Non è stato facile riabbracciare i fan tanto che lo show si apre conche ...A Tuttifrutti l'omaggio dia Raffaella Carrà, che in questi giorni avrebbe compiuto 80 anni. La musica e lo stile di Jared Leto; un incontro con Charlotte Rampling; il Campania teatro festival: Don Chisciotte ...La riconferma arriva anche per l'estate 2023 con un palinsesto d'eccezione che spazia dalla musica d'autore die Gigi D'Alessio, all'inconfondibile ironia di Checco Zalone, passando per ...

Tiziano Ferro è tornato, riabbraccia San Siro con la sorpresa di Carmen Consoli TGCOM

In sommario: il Campania teatro festival con Don Chisciotte secondo Antonio Latella; e la mostra che a Genova celebra la poetessa premio Nobel Wislawa Szymborska: la gioia di scrivere ...Prosegue il tour negli stadi, con più di 500 mila biglietti venduti, del cantautore di Latina dopo quattro anni di attesa e la lunga pausa per la pandemia ...