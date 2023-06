Tiscali e le mail bloccate | segnalazioni alle associazioni di consumatori

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dopo aver cambiato la password, infatti, occorre contattare l'assistenza ma questo non è possibile giacché l'app Mynon funziona (la password ovviamente non viene riconosciuta) e al numero ...

... è questo un esempio di messaggio che vede un utentequando cerca di accedere allavia internet. 'Provo a cambiare la password come indicato, ma la situazione rimane invariata', ..."Il parco è oggi oggetto di ricerca di fondi pubblici per la riqualificazione e ristrutturazione in chiave inclusiva - si legge nella- . Tale richiesta di intitolazione sarà di conseguenza ...Dopo il forte interesse per Nicolò Barella, per il quale sarebbe pronta un'offerta di circa 60 milioni di euro, secondo il "Daily", i Magpies avrebbero messo nel mirino un altro interista, ...

Tiscali e le mail bloccate, segnalazioni alle associazioni di ... macitynet.it

Diversi utenti Tiscali segnalano un blocco della loro casella mail, e di non riuscire a riattivarla perché è impossibile contattare l’Asssistenza della società.(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Il Comune di Lardirago, 1.157 residenti in provincia di Pavia, ha chiesto al Prefetto del capoluogo una deroga ...