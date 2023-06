Tiro con l’arco | World Cup Medellin 2023 | azzurri eliminati sia nel compound che nelle gare a squadre

(Di venerdì 16 giugno 2023) Termina agli ottavi di finale l’avventura delleazzurre delolimpico inCup a, in Colombia. Il terzetto maschile Alessandro Paoli, Mauro Nespoli e Federico Musolesi viene eliminato agli ottavi di finale dal Brasile (De Carvalho Almeida, D’Almeida, Zwick Ely) con il risultato di 5-1. Stessa sorte per la formazione femminile di Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati sconfitta 6-0 dal Giappone (Noda, Sugimoto, Yamauchi). Fuori dai giochi anche iistiche non vanno oltre il secondo turnoeliminatorie individuali. Tra gli uomini Michea Godano batte 150-143 il britannico Crow, ma si arrende subito dopo al croato Buden 147-144. Stesso percorso per Federico Pagnoni, prima vincente con lo sloveno Modic 148-145 e ...

