Tiktoker finge di essere morto | poi si presenta in elicottero al suo funerale | “Volevo dare una lezione ai miei parenti”

Protagonista della vicenda è unbelga di 45 anni, David Baerten, che con la complicità di uno dei suoi figli - che sui social network ha annunciato la morte del papà - ha finto la propria ...E da buonl'ha immortalata in un video. Mentre tutte le persone piangevano la sua scomparsa lui si è presentato alla sua cerimonia di addio a bordo di un elicottero. Il video mostra lo ...David Baerten, unbelga di 45 anni, ha simulato la sua morte e ha organizzato un falso funerale per fare uno scherzo ai suoi cari e vedere chi si preoccupava realmente di lui. Dopo aver diffuso la notizia sui ...

Tiktoker finge di essere morto, poi si presenta in elicottero al suo funerale: “Volevo dare una lezione… Il Fatto Quotidiano

A TikToker called out companies who state they want entry-level employees yet ask for nearly a decade of experience in the job description.The 4.5-star rated kitchen gadget uses steam technology to toast bread. The steaming method is meant to perfectly toast your bread, without sacrificing the bread's inner moisture and flavor. It ...