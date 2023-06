Ti senti discriminata sul posto di lavoro? Non subire ma reagisci | ecco cosa devi fare subito

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 16 giugno 2023) Potrebbe capitare a chiunque di essere vittima di discriminazione sul. Tuttavia, non è detto che ci si debba limitare acome tutelarsi. Le discriminazioni suldicontinuano ad essere una triste realtà, con cui molte persone devonoi conti quotidianamente. Che si basino su fattori come il sesso, l’etnia, la religione, l’orientamento sessuale o la disabilità, sono assolutamente vietate dalla legge e non possono essere giustificate in nessun modo. Tutelarsi dalle discriminazioni è possibile e, di seguito, vedremo in che modo farlo. Tisuldicome reagire – grantennistoscana.itIn questo articolo ci concentreremo, in particolare, ...