Ti hanno vista mentre | la vergogna | di cosa accusano Aurora Ramazzotti

(Di venerdì 16 giugno 2023) La più chiacchierata, la più criticata d'Italia e ora ha superato anche i confini nazionali. Stiamo parlando di, la figlia di Michelle Hunziker ed Erosche ha appassionato tutti con la sua gravidanza l'anno scorso e che ora, invece, si mostra nella sua nuova avventura da mamma con il piccolo Cesare Augusto, avuto dalla relazione con Goffredo Cerza. Nei giorni scorsi l'influencer aveva fatto sapere di aver smesso di allattare il figlio, ricevendo subito una pioggia di critiche. A queste, laha risposto con ironia sui social, rivolgendosi al suo bambino: “Tivisto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più il latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n'era più”. E le critiche ...

...alcune delle immagini più belle e glamour di Rihanna incinta Rihanna e il rapper ASAP Rocky... top Fendi e cappello Awake Vai alla Fotogallery La foto col pancione in bella(e una giacca ......del lusso - che ha sfondato per primo il tetto di 500 miliardi di dollari dal punto didel ... In Cina Louis Vuitton, Dior e Celine nel primo trimestre 2023visto crescere le proprie vendite ...Una ventina d'anni fa i gestori del parco nazionalerilasciato una specie di coleottero che ... Nella sua forma attuale il Grand Canyon è piuttosto giovane da un punto digeologico: ha circa ...

Aurora Ramazzotti sotto accusa: "Ti hanno vista mentre..." Liberoquotidiano.it

Salvatore Baiardo, già condannato per favoreggiamento dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano (i boss palermitani condannati per le stragi del 1992 e del 1993) in una diretta TikTok ha affermato ieri ...