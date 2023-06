“Ti do l’ultimo bacino in fronte” | ai funerali di Francesco Nuti gli amici di sempre Panariello | Masini | Pieraccioni e Carlo Conti Tanta gente e le note di ‘Sarà per te’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Ciao“. La scenografia della città lontana è così bella che fa venire la stessa malinconia dolce di qualche sua canzone. Nel colle più alto di Firenze, Basilica di San Miniato al Monte, si sono svolti ieri idi, morto lunedì 12 giugno a 68 anni dopo una lunga malattia. L’abate Bernardo Gianni, durante l’omelia, ha raccontato d’aver assistito alle riprese di Madonna che Silenzio c’è Stasera quando era studente e l’ha definito “un bel ricordo di gioventù”. Poi ha citato un pezzo di, Sarà per te: “Già il titolo segnala un’attenzione verso l’altro e verso l’oltre. E’ questa forse una ricerca dell’essenziale nella vita di”. E a cantarla, Sarà per te, c’era l’amico Marco. Non il solo amico noto di ...