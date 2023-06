The Ocean Race | incidente per 11th Hour che ora vede a rischio la vittoria

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 16 giugno 2023) Inizio col botto alla partenza dell’ultima tappa di The, con GUYOT Environment che ha colpito il lato sinistro diRacing Team, lasciando un grande buco nella sezione poppiera della barca. I leader della classifica sono stati costretti a fermarsi circa 15 minuti dopo lo start, avendo subito ingenti danni che impediscono il proseguo della regata. Non si segnalano fortunatamente feriti, ma la collisione ha provocato danni a entrambe le barche, che hanno fatto rientro nel porto all’Aia.Racing Team al lavoro per vincere TheCambia tutto a livello di classifica, con Team Holcim – PRB, di cui fa parte Ambrogio Beccaria in quest’ultima regata, che ha la ghiotta occasione di recuperare i punti di distacco dai leader ...