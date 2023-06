The Idol | la serie è stata cancellata dopo due episodi? La risposta di HBO

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nuovi aggiornamenti sulla possibile cancellazione dellascandalo The, con Lily-Rose Depp e Abel 'The Weeknd' Tesfaye. Non si placano le polemiche attorno a The, la"scandalo" che ha debuttato in anteprima al Festival di Cannes 2023.la ricezione controversa da parte del pubblico, si era diffusa in rete un'indiscrezione secondo cui lasarebbesoli due. A mettere a tacere il rumor ci ha pensato direttamente HBO sui social. "Di recente èriportato in maniera non corretta che siapresa una decisione sulla seconda stagione di The. Non è così e non vediamo l'ora di condividere con voi il prossimo ...

... ma pullulava di personaggi riuscitissimi, ship da sogno (sto ovviamente parlando di Lexi e Fez), e raccontava molto molto bene la dipendenza dalle sostanze,è la versione sbagliata e troppo ...Non si placano le polemiche attorno a, la serie "scandalo" che ha debuttato in anteprima al Festival di Cannes 2023. Dopo la ricezione controversa da parte del pubblico, si era diffusa in rete un'indiscrezione secondo cui la ...Dopo le pessime recensioni arrivate da Cannes e il disastroso punteggio su Rotten Tomatoes , nelle ultime ore era cominciata a circolare la voce secondo cuinon sarebbe andata oltre la sua prima stagione, non venendo rinnovata per una Stagione 2. Tuttavia, HBO ha risposto a queste voci affermando che non c'è nulla di vero al momento. La ...

The Idol: non la stiamo capendo o fa soltanto schifo Rivista Studio

Nuovi aggiornamenti sulla possibile cancellazione della serie scandalo The Idol, con Lily-Rose Depp e Abel 'The Weeknd' Tesfaye.Il 4 giugno 2023 su HBO, e in contemporanea su Sky Atlantic, ha debutto la controversa serie TV The Idol. Nonostante abbia sollevato diverse polemiche ancor prima di andare in onda, gli ascolti della ...