The Idol | i rumors dicono che non ci sarà una seconda stagione | HBO decide di dire la sua

(Di venerdì 16 giugno 2023) Thesta andando in onda su HBO e lo show ha già suscitato commenti piuttosto singolari ad ogni puntata. La serie è co-creata da Abel “The Weeknd” Tesfaye, Sam Levinson e Reza Fahim, e alcuni hanno già iniziato a chiedersi quale potrebbe essere il futuro dello show. Thedicevano che lanon ci sarebbe stata, e invece HBO rivela che la decisione non è ancora stata presa Notizie riportavano che Thenon sarebbe stato rinnovato per una, ma sembra una notizia falsa. Secondo un nuovo tweet dell’account PR ufficiale della HBO, il destino di Thenellae oltre non è ancora stato deciso definitivamente. “Si dice erroneamente ...

Dopo le pessime recensioni arrivate da Cannes e il disastroso punteggio su Rotten Tomatoes , nelle ultime ore era cominciata a circolare la voce secondo cuinon sarebbe andata oltre la sua prima stagione, non venendo rinnovata per una Stagione 2. Tuttavia, HBO ha risposto a queste voci affermando che non c'è nulla di vero al momento. La ...Depp, star della controversa serie HBO, disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW, ha condiviso varie foto insieme alla musicista 26enne 070 Shake in una storia su Instagram. "Buon ...Frutto dell'algoritmoWeeknd - Suzanna Son - Voto 7,15 - Nuova incursione diWeeknd nel mondo di. Intima, oscura, densa e la voce di Suzanna impatta e avvolge tanto quanto l'inserto ...

The Idol già a rischio cancellazione per l'atteggiamento "egomaniacale" di The Weeknd HBO commenta l'indiscrezione ComingSoon.it

La star di The Idol Lily-Rose Depp ha festeggiato il compleanno della compagna musicista 070 Shake sui social media.Il primo episodio inizia con lo shooting per le foto della copertina del nuovo album della popstar Jocelyn. La location è la sua casa, lei indossa una vestaglia rossa e nera, sul tavolino ci sono psic ...