The Borderline Incidente Mortale | Cosa Rischiano Gli Youtuber!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 16 giugno 2023) The: i cinque youtuber coinvolti nell’che ha tolto la vita ad un bimbo di 5 anni, sono seguiti da 600mila follower, soprattutto giovanissimi. Ecco chi sono. Sta facendo molto discutere il terribilea Roma che ha fatto perdere la vita ad un bambino di cinque anni. Alla guida di una delle due vetture coinvolte c’erano degli youtuber che proprio in quel momento stavano facendo una sfida social, registrandosi con il telefono. Molto si stanno chiedendo quindi chi sono i The, alla guida della Lamborghini. The: chi sono gli youtuber che guidavano la Lamborghini dell’a Roma! Tutta l’Italia è rimasta sconvolta dall’avvenuto a Roma, tra una Smart e una Lamborghini guidata, quest’ultima, da cinque youtuber. ...