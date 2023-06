Testoni riapre a Milano in quadrilatero lusso

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il brand di calzature e pelletteria Made in Italy, fondato a Bologna nel 1929, ritorna con una nuova boutique in via Gesù 11, il brand di calzature e pelletteria Made in Italy, fondato a Bologna del 1929, ritorna neldella moda con una nuova boutique in via Gesù 11. Lo spazio, di circa 80 metri quadrati, si compone di due grandi ambienti più una sala riservata, che offre discrezione alla clientela più esigente e dedicata a Made to Order, il nuovo servizio del brand, attivo a partire dalla seconda metà dell’anno, che consentirà ai clienti di personalizzare le proprie calzature in base al proprio stile. “Siamo molto felici di poter aprire il nuovo monomarca in Italia, in via del Gesù, la via dello shopping per l’uomo a– sottolinea Massimo Bettio, ceo Italia-. In questo modo ci ...