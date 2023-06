Terrorismo | fame e violenza | perché la tragedia del Sahel ci riguarda da vicino Conversazione con Adal Rhoubeid

... nella requisitoria del processo d'appello a Alfredo Cospito, l'anarchico che voleva morire di... un atto dipuro che solo per caso non si trasformò in una carneficina: "Volevano ...... nella requisitoria del processo d'appello a Alfredo Cospito, l'anarchico che voleva morire di... un atto dipuro che solo per caso non si trasformò in una carneficina: "Volevano ...La minaccia delislamico, le guerre in Iraq e Afghanistan, le crisi economiche, il ... Allo stesso tempo sembra che queste complicazioni abbiano prodotto unadi conoscenza che si traduce ...

Corsa contro la fame 2023: l'istituto Carminati corre per il Camerun MalpensaNews.it

«Non siamo qui per fare sconti se non quando gli sconti sono dovuti, fondati e meritati. E Cospito non merita nulla». Sono parole pesanti quelle di Francesco Saluzzo, procuratore generale di Torino, n ...L'eurodeputato dem in stato di fermo. Contro di lui le dichiarazioni di Panzeri «Non siamo qui per fare sconti se non quando gli sconti sono dovuti, fondati e meritati. E Cospito non merita nulla». So ...