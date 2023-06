Terremoto oggi in Francia | scossa di magnitudo 5 8 | ' Avvertita anche in Italia' È il più potente dal 2002

(Di venerdì 16 giugno 2023) Unè stato avvertito in gran parte dellaoccidentale venerdì sera, intorno alle 18.38. Ladi5.8, secondo l'Ufficio centrale e sismologico francese, è stata ...

a Genova, scossa di magnitudo 2.7 poco prima delle 7: l'epicentro al confine con l'Emilia IlIlè stato avvertito anche in Svizzera, Spagna settentrionale e Nord - Ovest ...Si tratta delpiù potente registrato in Francia dal 2002 e "uno dei terremoti più forti registrati sul territorio metropolitano", ha scritto su Twitter il ministro della Transizione ...Si tratta delpiù potente registrato in Francia dal 2002 e 'uno dei terremoti più forti registrati sul territorio metropolitano', ha scritto su Twitter il ministro della Transizione ...

Il sisma è stato registrato alle 18.38 con epicentro vicino ai comuni di Surgères e Mauzé-sur-le-Mignon, a metà strada fra La Rochelle e Niort ...