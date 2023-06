Terra Amara spoiler | Demir fa un' azione imperdonabile | colpo di grazia per Zuleyha!

(Di venerdì 16 giugno 2023)non placa la sua furia e dà ildialla povera Zuleyha. Ecco cosa succederà nella puntata di oggiè la soap opera turca che va in onda tutti i giorni a partire dalle 14:10 circa su Canale 5, subito dopo Beautiful. Il prodotto riesce ad interessare milioni di telespettatori, al punto che - anche di domenica contro show forti come Domenica In di Mara Venier, riesce a vincere agli ascolti. Il motivo è legato a una trama certamente interessante, cui si unisce la bravura dei protagonisti, coloro i quali interpretano, Yilmaz e Zuleyha. Questa settimana con la morte dell'ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, c'è stata l'interruzione di alcuni format Mediaset. Così anche la ...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 giugno , alle 14.10 , Fekeli e Cetin sopravvivono per miracolo ad un attentato . Scampato il pericolo, l'uomo chiede al braccio destro di non ...Nella puntata didel 17 giugno 2023 ritroveremo Demir intento a farla pagare a Zuleyha , che per parte sua è ancora detenuta in carcere, allontanando quanto più possibile da lei i figli. Il figlio di ...tornerà domani, sabato 17 giugno , alle 15:30 circa su Canale 5 , con un nuovo episodio. La storia di Züleyha, intitolata Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova - è stata ...

Terra amara, le anticipazioni dal 18 al 23 giugno 2023 Today.it

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda 17 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz sta per partire quando riceve una sconvolgente. La piccola Uzum, invece, scopre dove Demir ha porta ...Le trame della soap opera turca per il 27 e 28 giugno 2023 svelano che Yilmaz decide di riappacificarsi con Mujgan per il bene di Kerem Alì ...