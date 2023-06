Terra Amara Anticipazioni Turche | Mujgan costringe Zuleyha ad impiccarsi e poi le spara!

continua ad andare in onda su Canale 5 con grande successo. Ancora tanti i colpi di scena e gli intrighi che dovranno venire a galla. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda ...Nell'omelia Zuppi ha poi voluto ricordare il rapporto speciale che legava i coniugi Prodi - Franzoni: 'Un legame che uniscee cielo, anche quando il male sembra spezzare ed è enorme,e ...Nuovo appuntamento oggi venerdì 16 giugno 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Demir scopre che Hunkar ha portato Adnan e Leyla in carcere da Zuleyha e, in preda alla rabbia, allontana i bambini da Cukurova. Ecco il Video Mediaset per rivedere ...

Terra amara, le anticipazioni dal 18 al 23 giugno 2023 Today.it

Le Anticipazioni Turche di Terra Amara, la soap opera in onda prossimamente su Canale 5 alle 14.10, ci rivelano che Yilmaz Akkaya sarà stufo dei comportamenti folli di… Leggi ...