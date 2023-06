Ter Stegen | «È bello soffrire per una vittoria 1-0 | in Germania dovremmo scoprire la difesa»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 giugno 2023) La Sueddeutsche intervista Marc-André ter, portiere tedesco del Barcellona e della Nazionale. Quest’anno ha mantenuto la porta blaugrana inviolata per 26 volte, battendo anche il suo precedente record. Terparla della sua stagione a Barcellona e della Nazionale. Sul suo record in porta, col Barcellona: «È decisamente molto speciale. Non è un obiettivo che puoi fissare prima dell’inizio della stagione, nessuno direbbe: ragazzi, la prossima stagione batteremo il record di porta inviolata. Ma man mano che si avvicinava, quell’obiettivo è stato sicuramente una motivazione per noi». Teraggiunge: «Dimostra che abbiamo fatto davvero un buon campionato. Non sono solo io a mantenere la porta inviolata, ma l’intera squadra. Questa statistica è un merito per ognuno di noi. Io posso essere molto soddisfatto. Mi sono sentito ...