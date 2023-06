Tennis | Sinner sconfitto in Olanda | addio alla semifinale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 giugno 2023) Anche Janniksi ferma ai quarti di finale. Dopo Musetti a Stoccarda, l'altoatesino vienenel torneo di 's-Hertogenbosch. Sull'erba olandese, n.9 Atp e secondo favorito del tabellone, è statodal finlandese Emil Ruusuvuori, numero 42 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, in un'ora e 21 minuti di gioco. InRuusuvuori se la vedrà con l'olandese Tallon Griekspoor. (Adnkronos)