Tennis | Sinner perde con Ruusuvuori e Bertolucci tuona | “Cos’è successo?”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un momento di buio per Jannik: l’altoatesino dopo i k.o. prematuri contro Francisco Cerundolo a Roma e contro Daniel Altmaier al Roland Garros, cede anche a Emilnei quarti dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, torneo al quale ha preso parte grazie a una wild card. C’è qualcosa indubbiamente che non funziona neldel numero uno italiano: sembra essersi inceppato dopo la sconfitta contro Holger Rune nelle semifinali di Montecarlo. Da lì in avanti non ha più mostrato il suo miglior, sembrando passivo anche dal punto di vista dell’atteggiamento e mandando segnali poco confortanti. Preoccupa la sconfitta di oggi per l’avversario,, che era stato sempre battuto da Jannik nei cinque precedenti a livello ATP e si adatta piuttosto bene al gioco dell’azzurro, essendo simile ...