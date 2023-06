Tennis | Atp Stoccarda | Musetti lotta ma sull' erba la spunta Tiafoe 7-6 6-7 2-6

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lorenzohato alla pari ma alla fine ha ceduto contro Francesai quarti di finale del "BOSS Open" , torneo Atp 250 in scena sui campi indi(in Germania), con montepremi complessivo pari a 795.730 euro. Il toscano, numero 17 del ranking Atp e sesta forza del seeding, ha perso al terzo set contro lo statunitense, numero 12 del mondo e terzo favorito del tabellone....

Lo statunitense si porta a casa il match e la prima semifinale su erba in ......primi tre del ranking siano già sostanzialmente qualificati a metà giugno la dice lunga sul...100 negli Slam (vincendo due partite in due tornei) " ha fatto faville fra Masters 1000 e500, ...Curiosamente lo statunitense aveva centrato proprio qui, nel 2018, il suo primo quarto di finale. E' la sua sesta vittoria in carriera contro un Top 100, la terza completata nei tornei sull'erba ...

Atp Stoccarda, rivivi la diretta: Musetti fuori, vince Tiafoe Corriere dello Sport

Un colpo di sfortuna e un doppio fallo hanno decretato la fine del secondo set, e da quel momento Tiafoe ha cambiato marcia ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Sta per iniziare il match tra il padrone di casa Tallon Griekspoor e l'australiano Alex De Minaur: il vincente di questo incontro incrocerà uno tra Jann ...