Temptation Island | Maria De Filippi vola in Sardegna per le riprese del programma

Fervono i preparativi per la nuova stagione die in Sardegna è volata anche Maria De Filippi , ideatrice del programma condotto da Filippo Bisciglia ., anche Maria De Filippi in Sardegna per le riprese Dopo ...Presentata la terza coppia di2023 , quella composta da Vittoria e Daniele . Con un video condiviso sui social network, il reality show delle tentazioni ha rivelato al pubblico chi sono gli altri due protagonisti ...Dopo quella formata da Gabriela e Giuseppe , e quella formata da Alessia e Davide , è stata ufficialmente presentata la terza coppia che parteciperà alla nuova edizione di, presentata la terza coppia ufficiale, il video di presentazione Si chiamano Vittoria e Daniele , entrambi romani, sono così stati annunciati sul profilo Instagram del docu - ...

In attesa di conoscere le coppie e i tentatori della nuova stagione di Temptation Island, anche la sua ideatrice Maria De Filippi è volata in Sardegna per le riprese. Ecco le foto che la ritraggono!Temptation Island è ai blocchi di partenza e la curiosità sta crescendo sempre di più: dopo l'annuncio delle prime due coppie formate da Gabriela e Giuseppe e Alessia e Davide, sono stati diffusi gli ...