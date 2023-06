Temptation Island 2023 | Daniele e Vittoria sono la terza coppia

Altro che problemi di salute: ecco cosa sta facendo la De Filippi In realtà ci sarebbe un motivo dietro l'improvviso allontanamento della De Filippi dopo il funerale di Berlusconi:A seguire (stando a quanto riporta TvBlog) la conduttrice sarebbe partita per la Sardegna , dove sarebbe impegnata con i preparativi di una nuova stagione di. Maria De Filippi: cosa ...Dopo il funerale di Silvio Berlusconi, infatti, si è rimessa immediatamente al lavoro, raggiungendo l'isola dove sono in corso le registrazioni della nuova edizione di. De Filippi ...

Roberta Mercurio da Temptation Island alle nozze con il calciatore Luca Caldirola: Marito e moglie Fanpage.it

Ecco chi è la terza coppia, formata da Vittoria e Daniele, che prenderà parte a Temptation Island 2023. Il video di presentazione.Vittoria e Daniele, ecco la terza coppia di Temptation Island 2023: chi sono, il video presentazione ufficiale condiviso sui social.