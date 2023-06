Tempoaltempo Paolo Sottocorona | stretto o canale?

La7.it - " Canale di Sicilia " è una definizione correttaSottocorona spiega perché la definizione corretta sia invece " Stretto di Sicilia " così come, ad esempio, è più corretto parlare di ...La7.it - Seconda puntata dedicata daSottocorona alla pioggia per imparare a capire meglio i fenomeni che stanno caratterizzando le nostre giornateLa7.it -Sottocorona spiga perché alcune definizioni quando si parla di pioggia non solo non sono corrette ma non corrispondono, spesso, alla reale portata dei fenomeni atmosferici restituendo ...