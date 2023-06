Temperature ancora in aumento | sarà un weekend di bel tempo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’espansione del promontorio anticiclonico arriva ad interessare il Mediterraneo occidentale, favorendo così l’ingresso di correnti nord-occidentali e condizioni di stabilità. Persistono, per la giornata odierna, disturbi instabili sulle nostre regioni adriatiche più meridionali, per la presenza di una saccatura avente il suo minimo sulle aree centro settentrionali dell’Europa.stabile sulla Lombardia ma con sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante le ore centrali della giornata lungo i rilievi.in graduale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 16 giugno 2023Previsto: Sporadica nuvolosità cumuliforme su Valtellina e Valchiavenna in una mattinata serena su tutta la regione. Durante le ore centrali della ...