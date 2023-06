Telese Terme | domenica l’appuntamento con la sedicesima edizione della Telesia 10K

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “La passione che accende la corsa”, la passione che accende la10K”, la gara podistica sulla distanza di 10 chilometri promossa e organizzata dalla “Running” con il patrocinio dell’amministrazione comunale in programma nellanella cittadina termale. Ancora una volta si prevedono numeri da record per le iscrizioni. Saranno infatti oltre 2 mila i partecipanti allo start di viale Europa, tra amatori e top runner, a sfilare nel lungo corteo colorato che attraverserà le strade e i principali luoghi di interessecittadina termale per chiudere poi con la lunga passerella del Viale Minieri salutata dai numerosi visitatori che giungeranno aper l’occasione. Tattico e ...

. La Gesesa informa che domani 16 giugno dalle ore 10.30 alle ore 13.30 sarà costretta ad interrompere l'erogazione idrica in via Frosinone e via Anterria, per lavori di manutenzione ...P., il 38enne residente aallontanatosi nella mattinata di martedì dalla sua abitazione presso la quale stava scontando gli arresti domiciliari per una vicenda di stalking e violenze ...È stato ritrovato alle prime luci dell'alba di questa mattina, tra Paupisi e Solopaca , il 38enne didestinatario, nei giorni scorsi, di un'ordinanza di arresti domiciliari per l'accusa di stalking ed atti sessuali nei confronti della ex fidanzata minorenne. Nella mattinata di ieri I. P. ...

Scomparso da ieri mattina, "vado a suicidarmi": ritrovato il 38enne di Telese Ottopagine

Le ricerche hanno finalmente dato esito positivo; ieri mattina nelle campagne tra San Lorenzo Maggiore e Ponte dove gli agenti del commissariato di polizia di Stato della cittadina termale, ...Il 38enne di Telese Terme scomparso dopo aver minacciato il suicidio è stato ritrovato nella mattinata di ieri ...