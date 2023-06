Telecontrollo domiciliare – assistenza e controllo

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 16 giugno 2023) Quando parliamo diparliamo praticamente un servizio davvero importante in molte situazioni e di sicuro è un servizio innovativo, perché ci permette di poter monitorare e controllare a distanza dei sistemi elettrici ,idraulici e di sicurezza presenti in una casa potendo avere delle informazioni in tempo reale sullo stato dei sistemi e intervenire in caso di problemi per garantire una certa sicurezza. Però questo è solo un caso di, ma un altro molto più importante è quello che riguarda il supporto a persone che hanno qualche forma di disagio e vivono da sole in casa, e parliamo per esempio di persone anziane o persone con una propria forma di disabilità che comunque grazie a dei sistemi tecnologici di cui parleremo si possono ...