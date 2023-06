Tedesco | ct del Belgio | «Lukaku tra i migliori attaccanti al mondo»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023) Domenico, ct del, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa del momento di Romelu, la punta dell’Inter al centro del mercato. VALORE –difende Romelu: «Certo, abbiamo parlato quando è arrivato in ritiro. Non ne aveva bisogno. Lui è forte, siamo veramente felici sia qui. Si sta allenando bene. Io non so come stia, dovreste chiederlo a lui. Io posso dirvi quello che penso: io sono stato sorpreso dalle critiche nei suoi confronti. Si può criticare, ma è stato esagerato. Per me è uno deiale lo sa. Ha il mio massimo supporto, non abbiamo alcun dubbio sulle sue qualità.è un grandissimo calciatore ed è un ottimo attaccante da 10 anni». Inter-News - Ultime notizie e ...