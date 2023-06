Tecnologia e innovazione digitale di imprese e istituzioni | Regione Puglia al We Make Future

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video...

... fiera internazionale e festival sull'tecnologica e digitale, si è parlato tanto di ... Agnieszka Wykowska dell'Istituto Italiano di, che ha parlato di robotica a supporto di ...... ha affermato che l'idea è nata per rendere noto al pubblico il valore che lablockchain ... Purtroppoe speculazione sono due concetti che viaggiano su binari differenti e ...In un'epoca in cui l'umanità si trova ad affrontare sfide ambientali senza precedenti , lae l'emergono come strumenti potenti per immaginare un futuro ecosostenibile e salvare il nostro amato pianeta . Attraverso lo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie, possiamo ...

We Make Future, festival dell'innovazione tecnologica e digitale Agenzia ANSA

Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Innovazione e trasformazione digitale ... delle Ricerche), dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, ...MARGHERA - Edison inaugura a Porto Marghera (Ve) la centrale termoelettrica più efficiente d’Italia e tra le più efficienti al mondo, la prima di ultima generazione ...