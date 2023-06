Tebas | «Mbappé parta subito | il Real può permetterselo»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Le parole di Javier, presidente della Liga, sul futuro di Kyliantra PSG eMadrid. I dettagli Javier, presidente della Liga, ha palato a Marca. PAROLE– «Speriamo che Kylian possa venire a giocare nella Liga. Se me lo chiedete da tifoso, io credo chelascerà Parigi già quest’estate, perché la UEFA ha aumentato i controlli economici sui club e il Paris Saint-Germain ha bisogno di abbassare il suo monte ingaggi. Penso che ilMadrid abbia le capacità per poterizzare questo colpo».

