Tale e Quale Show 2023 fa il pienone di ex del GF Vip | dalle sorelle Selassié a due volti iconico | tutti i provinati

(Di venerdì 16 giugno 2023) E’ tempo di provini ed ancheriaccende i motori in vista della prossima edizione che, a quanto pare, starebbe puntando sugli exdei reality. Se, infatti, Milly Carlucci prende le distanze (quasi sempre) da nomi legati ai reality (con qualche eccezione), lo stesso non si può dire per Carlo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Andiamo a scoprire coloro che avrebbero sostenuto il provino per entrare a Tale e Quale Show 2023. I dettagli.Cristiano Malgioglio, col suo intramontabile ciuffo, ha svettato come protagonista indiscusso nella stagione televisiva appena passata. Il cantante e paroliere (da non dimenticare le bellissime canzon ...