Ma poi, su quale testa potrebbe essere poggiata una corona tanto pesante C'è chicome erede naturale. Altri puntano su Marina, figlia di Silvio Berlusconi, che finora è stata ben ...Dalle lacrime che Antonionon riesce a trattenere. Dagli sguardi tesi dei ministri azzurri ...laica quella di Delpini che non pretende di giudicare ma semplicemente (e cristianamente)che,...... il ruolo di Fascina non sarà marginale, nemmeno quello di, e soprattutto si sentirà parlare ... Gli italiani poi si sentono rassicurati dalla figura di Giorgia Meloni, lochiaro un ...

Tajani indica la strada: "Berlusconi voleva che guardassimo al futuro" ilGiornale.it

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ..."Lavoreremo in Europa per rafforzare il Ppe: Berlusconi ci aveva portati nella grande famiglia di De Gasperi e Schumann e lavoreremo, come indicato da lui, per creare una maggioranza popolari conserva ...