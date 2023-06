Tajani | ' Berlusconi rimarrà sempre il nostro leader | la famiglia è vicina a Forza Italia'

annuncia che per le prossime elezioni regionali in Molise nel simbolo di Forza Italia " ci sarà il nome di". Non solo: il nome del leader e fondatore "sarà nel simbolo per sempre" ...La morte di Silviostravolgerà gli equilibri di Forza Italia e di tutto il centrodestra. In una conferenza insieme ai due capigruppo del partito, Antonioha fatto il punto della situazione nel momento ...Solo il 14% pensa possa farlo Giorgia Meloni , il 12% Antonio, il 10% Matteo Renzi , mentre spunta nel 7% dei casi il nome di Marina. Lo scenario politico attuale, per 4 persone su ...

Forza Italia dopo l'addio al Cavaliere, Antonio Tajani: "Berlusconi resterà sempre il nostro leader" RaiNews

Roma, 16 giu. (askanews) - "Giovedì prossimo (22 giugno, ndr) si riunirà il comitato di presidenza di Forza Italia che convocherà il Consiglio nazionale, il Consiglio nazionale sarà chiamato a elegger ...Forza Italia come un mausoleo, col nome Berlusconi ancora nel simbolo, una giornata in memoriam e uno sforzo di unità. Dalla famiglia dipende l’agibilità ...