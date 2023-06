(Di venerdì 16 giugno 2023) ROMA – “Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa delche rimarràil”. Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonioin conferenza stampa con i capigruppo Paolo Barelli e Licia Ronzulli. Poiha aggiunto: “Marinami ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia”, riferendo di aver avuto un colloquio telefonico con la figlia del Cavaliere. L'articolo L'Opinionista.

Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonioin conferenza stampa con i capigruppo Paolo Barelli e Licia Ronzulli . " Marinami ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l'...Il coordinatore nazionale del partito annuncia le prossime tappe con cui il movimento fondato da Silviosi darà un organo direttivo e una nuova leadership, nel ricordo del ...Antonio, durante la conferenza stampa nella sede del partito, ha letto un messaggio di Marina: "Stamattina - dice il coordinatore - mi ha scritto. Ha ringraziato per il grande affetto ...

Forza Italia dopo l'addio al Cavaliere, Antonio Tajani: "Berlusconi resterà sempre il nostro leader" RaiNews

ROMA - "Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che ...Il coordinatore nazionale del partito annuncia le prossime tappe con cui il movimento fondato da Silvio Berlusconi si darà un organo direttivo e una nuova leadership, nel ricordo del Cavaliere ...