"Le attività di Forza Italia andranno avanti e sono tutte confermate". Lo dichiara Antonionel corso di una conferenza stampa, nella sede romana di Forza Italia.che per le prossime elezioni regionali in Molise nel simbolo di Forza Italia " ci sarà il nome di Berlusconi ". Non solo: il nome del leader e fondatore "sarà nel simbolo per sempre" e ...... il Consiglio nazionale sarà chiamato a eleggere il presidente che dovrà guidare il movimento fino al prossimo congresso nazionale": lo ha detto Antonio, in conferenza stampa nella sede di ...Il coordinatore nazionale del partitole prossime tappe con cui il movimento fondato da Silvio Berlusconi si darà un organo direttivo e una nuova leadership, nel ricordo del ...

Tajani annuncia i passaggi per il nuovo presidente FI, poi congresso ... Il Sole 24 ORE

il Consiglio nazionale sarà chiamato a eleggere il presidente che dovrà guidare il movimento fino al prossimo congresso nazionale": lo ha detto Antonio Tajani, in conferenza stampa nella sede di Forza ...Forza Italia come un mausoleo, col nome Berlusconi ancora nel simbolo, una giornata in memoriam e uno sforzo di unità. Dalla famiglia dipende l’agibilità ...