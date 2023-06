Tajani | Al lavoro per creare in Ue maggioranza centrodestra | con conservatori e liberali

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2023 "Lavoreremo in Europa per rafforzare il Ppe: Berlusconi ci aveva portati nella grande famiglia di De Gasperi e Schumann e lavoreremo, come indicato da lui, perunapopolaridopo le elezioni del 2024 che ci vedranno impegnati con nostre liste". Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonioin conferenza stampa. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

'In Europa, alper una maggioranza composta da popolari, conservatori e liberali' In Europa, ha spiegato ancora, 'lavoreremo per creare una maggioranza di centrodestra, composta da ...Il ddl, frutto di "sei mesi d'intenso", rappresenta "il primo passo verso una riforma ...verso la reggenza del partito " Forza Italia va avanti senza se e senza ma": il capogruppo alla ...... ha chiosato, citando l'ex leader azzurro. Il tratto segnante della novità normativa è ... Nordio, dopo essersi detto commosso per la scompara del Cav, ha spiegato come ila queste novità ...

Tajani: "Al lavoro per creare in Ue maggioranza centrodestra, con ... Il Sole 24 ORE

La premier Giorgia Meloni può stare tranquilla. Forza Italia assicura massima fedeltà. "Forza Italia continuerà a ...