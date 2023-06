Svolta per la piccola Kata | arriva un messaggio | “Ecco dov’è la bambina” La polizia va nel palazzo e prende due donne Le novità

(Di venerdì 16 giugno 2023)non si trova. Ladi 5 anni di origine peruviana è scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno, quasi una settimana in cui si rincorrono gli appelli dei genitori per riportarla a casa e continuano le indagini. L’ipotesi, al momento, è che lasia stata rapita per un regolamento di conti tra bande. L’ultimo sopralluogo nell’ex hotel Astor, dove la bimba viveva e dove è stata vista l’ultima volta, ha portato al sequestro di alcuni effetti personali di. Tra le ipotesi quella che la bimba si trovi ancora dentro la struttura. Gli inquirenti hanno l’acquisito su disposizione della procura alcuni effetti personali della. Tra questi, secondo quanto si è appreso, lo spazzolino da denti. L’obiettivo è quello di ricavare il suo dna, per finalità collegate alle ...

... al termine dell'istruttoriadalla Commissione preposta tra maggio e giugno 2022, ai cui atti tuttavia lo spettacolo in questione non risulta presente nel programmail 2023 presentato da "...Con la chiusura dell'esercizio 2022 siamo arrivati al punto di, poiche', il gruppo Go Internet ha registrato,la prima volta, volumi di fatturato da clientela business superiori ai volumi ...I due club stanno trovando l'intesa30 milioni di euro che si aggiungono ai 10 che gli Spurs avevano già pagato un anno e mezzo fail prestito . A dare laalla trattativa è stato l'...

Svolta per Milik Corriere dello Sport

Il servizio non deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa. Con decreto n. 964 del 30 maggio poi viene individuato il criterio con il quale entrare a far parte di questa ...Quale settimana fa Iliad aveva annunciato di aver in serbo per tutti una grande sorpresa che sarebbe arrivata proprio in questo periodo.