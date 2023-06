Sul peschereccio affondato c' erano 700 migranti Arrestate nove persone

'Poco prima delle 23, l'equipaggio della nave 920 della Guardia Costiera ha puntato i farie ha informato i passeggeri con gli altoparlanti che, a causa del sovrappeso, erano in ......d'acqua alle centinaia di persone assiepatepontile, in condizioni di precarietà assoluta e disperate perché da giorni non bevevano né mangiavano. Per prenderle, infatti, ilha ...... si è verificata anche al largo di Pylos, quando la presenza delsalpato da Tobruk, in ... Meloni vede il primo Ministro maltese e rilanciaPiano Mattei Giorgia Meloni ha ricevuto a ...

"Nella stiva del peschereccio affondato c'erano cento bambini" AGI - Agenzia Italia

Pescatori in prima fila tra le onde contro l'inquinamento delle acque con il progetto "Flags, la rete che libera il mare". (ANSA) ...1520 – Papa Leone X minaccia di scomunica Martin Lutero. 1609- E’ nella città che ospita i suoi celebri affreschi, a Roma, che si spegne Annibale Carracci. Prosecutore ideale del Rinascimento italiano ...