SudEat arriva al Made In Food-street festival | lo chef De Riggi del Markus sale in cattedra

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ci ha abituato a piatti complessi, raffinati, che sanno della sua terra ma anche delle lontane Isole Lofoten, patria di stoccafisso, baccalà e salmone norvegese, di cui è stato ospite per una full immersion nella cucina nordica. Con il ristorantedi San Paolo Bel Sito (nel Nolano) ha dimostrato come la cura dei dettagli, la sperimentazione, il volersi spingere oltre i limiti possa andare a braccetto con il gusto, il boccone saporito, la cucina godereccia. Ora Maurizio De, classe 1987, studi all’Istituto Alberghiero “Russo” di Cicciano e volto noto di Guide e magazine affermati come il Gambero Rosso, lancia la sua idea di. Si chiama Sud Eat ed è un progetto molto ambizioso, che prevede un tour gastronomico tutto campano, con ingredienti bio e packaging compostabile. Un concept innovativo, ...