Sudan | oltre un milione di bambini sfollati da inizio conflitto

'In gioco il futuro del'Il futuro delè in gioco e non possiamo accettare che i suoi bambini continuino a soffrire', ha dichiarato Mandeep O'Brien , rappresentante dell'Unicef in. '...Più di un milione di bambini sono stati sfollati in due mesi di conflitto in: lo denuncia l'Unicef, che ha ricevuto notizie attendibili di330 bambini uccisi e1.900 feriti in tutto il Paese a partire dal 6 giugno, con molti altri in grave pericolo. L'accesso ...Più di un milione di bambini sono sfollati in due mesi di conflitto in. In tutto il Paese, l'Unicef ha ricevuto notizie attendibili di330 bambini uccisi e1.900 feriti, a partire dal 6 giugno, e molti altri sono in grave pericolo. L'accesso ai servizi ...

Sudan, oltre 1 milione di bambini sfollati in due mesi di conflitto UNICEF Italia

Più di 13 milioni di minori hanno bisogno di assistenza umanitaria. L'Unicef: "Per loro è un incubo senza tregua" ...Dai veicoli militari alle strade disseminate di proiettili, e poi i morti, le case bombardate e i volti afflitti: le bambine e i bambini in fuga dalle violenze in Sudan raccontano, attraverso una seri ...