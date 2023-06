Studio del Politecnico di Milano | “Solo un quarto dei ciclisti si fa male da sé | il resto viene investito”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Una ricerca del Dipartimento di Architettura per la prima volta evidenzia le dinamiche dell'incidentalitàcaun(24,9%) deisi fada, ilsubisce “l’interazione”, ovvero lo scontro, con gli altri mezzi che affollano le strade italiane. E’ uno dei dati più significativi di una ricerca del dipartimento di Architettura e Studi urbani deldi, presentato ieri nel capoluogo lombardo, che dimostra una volta per tutte che la bicicletta non è pericolosa di per sé ma subisce i danni dell’esposizione agli altri mezzi. Imorti in tutta Italia a causa di incidenti stradali dall’inizio del 2023 a oggi sono 65, nel 2022 154. Lo, unico nel ...