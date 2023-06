(Di venerdì 16 giugno 2023) E' statoa un anno per manifestazione fascista Claudio Corbolotti, capo degli 'Irriducibili' della curva della Lazio, per il blitz del 24 aprile del 2019, alla vigilia del 25 aprile, nel ...

Striscione su Mussolini,condannato ultrà Agenzia ANSA

