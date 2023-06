Striscione fascista | condannato ad un anno di reclusione un leader degli ultras della Lazio

Come eredità, ci lascia il primo governo post -dal dopoguerra ad oggi, un governo ...sono il filo che ha portato anche un gruppo di studenti della Normale ad appendere unoin ...In via Labicana è apparso anche lo'Regione omofoba'. L'astio nei confronti della giunta ... Poco lontano, una manifestante esibiva il cartello 'Tranquilla mamma sono bisex, non', ...Unodi matriceè stato rinvenuto sul muro della sede di Arci del Trentino questa mattina. Lo rende noto la stessa associazione, rilevando come si tratti del "secondo episodio dopo ...

Striscione fascista sulla sede dell’Arci del Trentino TrentoToday

Un gruppo di 30 studenti dei movimenti di base della Federico II hanno protestato all'esterno dell'ateneo per la presenza del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, alla giornata dedicata ai lau ..."Fuori i fascisti dall'università" è il coro intonato da circa trenta attivisti che stanno manifestando contro il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sulla scalinata principale della sede cen ...