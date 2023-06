Strage di bambini nel naufragio in Grecia | si temono ' 600 morti'

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 16 giugno 2023) Passano le ore e il mare non restituisce altri corpi dopo i primi 78 riportati mestamente sul molo di Kalamata mercoledì. Ma ila Pylos, nel sud del Peloponneso, è ormai destinato ad entrare nella storia come una delle peggiori tragedie di migranti nel Mediterraneo con un bilancio che rischia di registrare "fino a 600", molti dei quali non saranno mai ritrovati. E a diventare una...