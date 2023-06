Storie Italiane | ultima in festa per i 10 anni di Eleonora Daniele alla conduzione | «Grazie pubblico | in particolare le donne»

(Di venerdì 16 giugno 2023)Vedere lo studio diinè un fatto piuttosto insolito. D’altronde, chi racconta quotidianamentedi attualità e soprattutto cronaca nera, per ovvie ragioni ha poco da gioire. Oggi, però, non è un giorno qualunque: si è infatti chiusa la decima edizione consecutiva condotta da, unica nel daytime di Rai 1 a vantare una tale continuità. La conduttrice, omaggiata con una torta e un mazzo di fiori, c’ha tenuto a ringraziare ilche la segue dal 2013, soprattutto le, a cui va un ringraziamento speciale: “a tutti, ringrazio soprattutto voi amici a casa, ...

E' andata in onda oggi, venerdì 16 giugno 2023, l'ultima puntata di, che Eleonora Daniele ha condotto dalle 10.00 circa, fino alle 12.30, orario in cui la linea è passata a Camper, la trasmissione estiva affidata a Marcello Masi. Un finale in festa ...Ultima puntata per Eleonora Daniele e. Ci sarà la prossima ...... Il Risveglio , da poco arrivato nelle sale, sembrerebbe aver messo d'accordo i fan, ... La pellicola reintroduce anche la narrativa di Hasbro Beast Wars nelledi Transformers, il che ...

La scomparsa di Kata - Storie Italiane 15/06/2023 YouTube

Vedere lo studio di Storie Italiane in festa è un fatto piuttosto insolito. D’altronde, chi racconta quotidianamente storie di attualità e soprattutto cronaca nera, per ovvie ragioni ha poco da gioire ...Tra le opzioni per risparmiare c'è l’offerta Supersmart di Poste Italiane. Una soluzione rivolta ai titolari del “Libretto Smart” che permette di ottenere a scadenza ...