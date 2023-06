Storia del turismo di massa e come superarlo per abbracciare nuove forme di viaggio

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 16 giugno 2023) Estate: tempo di spiagge affollate, code fuori dai musei, ristoranti sempre pieni, hotel intasati, luoghi d’attrazione presi d’assalto e mezzi pubblici con al loro interno persone costipate e accaldate. In poche parole:di. Il quale reca con sé distruzione dei luoghi e dell’ambiente, maleducazione civica, invasioni irresponsabili delle località visitate, inciviltà e disinteresse – e, spesso, incomprensione – nei confronti di ciò che si osserva, ad appannaggio della mera volontà di poter affermare di “esserci stati” e di poter piantare la bandierina, in vista del prossimo, emozionante,in giro per il mondo. Di che cosa si tratta nello specifico e quali sono le sue caratteristiche? Scopriamolo insieme. Vi raccomandiamo... ...