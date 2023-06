(Di venerdì 16 giugno 2023) Il "BOSS Open" elegge i suoi semifinalisti . Dopo aver assistito alla sconfitta dell'ultimo azzurro in gara Lorenzo Musetti, battuto in rimonta dalla testa di serie numero 3 Frances Tiafoe , si è ...

...conclusivo dell'ATP 250 (718.410 euro di montepremi) in corso sui prati di, in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Lo statunitense sarà il prossimo avversario di Marton, ......, autore della sorpresa di giornata: il potente ungherese, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto il numero 8 del mondo Taylor Fritz con il punteggio di 6 - 4 7 - 5. ATP2023:...Fritz 6 - 4 7 - 5 Terzo confronto annuale fra Taylor Fritz e Marton, dopo le vittorie del ... tanto più efficace sui campi in erba di. Fin da subito, è il qualificato ungherese a ...

Stoccarda: Fucsovics sorprende Fritz, Gasquet non fa 601 Tiscali

È terminata poco fa la quinta giornata dell’ATP 250 di Stoccarda, torneo che, insieme all’ATP di ‘s-Hertogenbosch, apre la stagione sull’erba. In Germania si sono disputati oggi tutti i quarti di fina ...Il 'BOSS Open' elegge i suoi semifinalisti . Dopo aver assistito alla sconfitta dell'ultimo azzurro in gara Lorenzo Musetti, battuto in rimonta ...