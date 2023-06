Così il presidente del Frosinone, Maurizio, sull'addio del tecnico Fabioalla neo promossa. "I motivi non me li ha detti - ha aggiuntoin conferenza stampa - , me nemmeno io li ...non è deluso dalla scelta die neppure il modo in cui lo ha comunicato (un sms) ha scalfito le sue certezze. "Nei suoi confronti ho solo riconoscenza e stima " ha aggiunto il presidente ...... ma siamo alla ricerca di un tecnico capace di esaltare le qualità di tutti gli interpreti schierando il 4 - 3 - 3" , ha concluso. Oltre all'articolo: 'Fabio, l'addio al Frosinone ...

Stirpe, 'Grosso ha scelto altro, ma con lui Frosinone vincente' - Calcio Agenzia ANSA

Il Frosinone incontra Eusebio Di Francesco per sostituire Fabio Grosso. Il Presidente Stirpe: "Addio comunicato con un SMS" ...